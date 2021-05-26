Etkinlik Rehberi Uç uçağım uç (Oyun)

Uç uçağım uç (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Uç uçağım uç (Oyun)

Hedef atmalı veya vurmalı oyunlar çocukların el-göz koordinasyonun gelişmesi ve zihinsel ve fiziksel gelişimleri için oldukça etkilidir.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 10:00 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Fon kartonu, toplar, maket bıçağı, kalem.

NASIL OYNANIR?

Fon kartonuna farklı boylarda daireler çizin ve içlerini boşaltın. En küçük daire en yüksek puan alacak şekilde puanlandırın. Kâğıttan bir uçak yapın ve çocuğunuzla dairelerden geçirmeye ve puan toplamaya çalışın. Yarış başlasın!

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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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