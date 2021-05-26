Uç uçağım uç (Oyun)

Malzemeler: Fon kartonu, toplar, maket bıçağı, kalem.

NASIL OYNANIR?

Fon kartonuna farklı boylarda daireler çizin ve içlerini boşaltın. En küçük daire en yüksek puan alacak şekilde puanlandırın. Kâğıttan bir uçak yapın ve çocuğunuzla dairelerden geçirmeye ve puan toplamaya çalışın. Yarış başlasın!