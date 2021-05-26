Uç uçağım uç (Oyun)
Hedef atmalı veya vurmalı oyunlar çocukların el-göz koordinasyonun gelişmesi ve zihinsel ve fiziksel gelişimleri için oldukça etkilidir.
26 Mayıs 2021, Çarşamba 10:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malzemeler: Fon kartonu, toplar, maket bıçağı, kalem.
NASIL OYNANIR?
Fon kartonuna farklı boylarda daireler çizin ve içlerini boşaltın. En küçük daire en yüksek puan alacak şekilde puanlandırın. Kâğıttan bir uçak yapın ve çocuğunuzla dairelerden geçirmeye ve puan toplamaya çalışın. Yarış başlasın!