Üç ülkede daha 'gizemli virüs' görüldü
Aralık ayının başında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü, gelen son dakika bilgisine göre Singapur ve Vietnam aralarında olmak üzere birçok ülkeye sıçramaya başladı.
Çin'de 17 kişinin ölümüne neden olan ve yaklaşık 600 kişiye bulaşan koronavirüsü vakası Singapur'da da görüldü. Singapur Sağlık Bakanlığı şehirde bulunan, 66 yaşındaki Çin vatandaşı bir erkeğin virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Vietnam Sağlık bakanlığı, ülkede bulunan 2 Çin vatandaşında koronavirüsü tespit edildiğini duyurdu.
Hindistanlı hemşirede görüldü
Suudi Arabistan'daki bir Hindistanlı hemşirede virüs görüldü. Hemşire tedaviye alındı. Yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu geçtiği belirtildi.