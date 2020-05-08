Üç yabancı bankaya işlem yasağı

Dolar, dün 7.26 ile rekor seviyeye çıkınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) devreye girdi ve üç yabancı bankaya döviz işlem yasağı getirdi. BDDK, Türk bankalarına döviz işlemleri kaynaklı TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen (temerrüde düşen) BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’ye işlem yasağı getirildiğini duyurdu. Bir başka deyişle, ikinci bir duyuruya kadar BNP Paribas, Citibank ve UBS ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işlemi (swap) yapılamayacak ve bu kapsamda vadesi gelen işlemlerin yenilenmesine izin verilmeyecek.

Nasıl gerçekleşiyor?

Gelişmeleri değerlendiren bankacılar, birkaç gündür yabancıların Türk bankalarından döviz aldıklarını, ancak alınan döviz karşılığında ödenmesi gereken Türk Lirası’nı ödemediklerini belirtti. Bankacılar, “Anlaşılan o ki ellerinde para olmadan döviz talebi oluşturup, döviz manipülasyonu yapıyorlar” dedi. Söz konusu kuruluşlar, geçen yılın mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü. Temerrüde düşen bankalar, Londra piyasasında yüzde 1000’i aşan faizlerle Türk Lirası bulmaya çalışmışlardı.

Caydırıcı cezalar

Bankacılık Kanunu’na geçtiğimiz şubat ayında eklenen ‘Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler’ ile ilgili maddenin ardından dün Resmi Gazete’de konuyla ilgili bir yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik, BDDK’ya finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesine yönelik yetki veriyor. Düzenleme döviz kuru fiyatı üzerinde belirtilen görüşlere ilişkin de kapsamlı maddeler içeriyor.

Düzenlemeye aykırı davranışlarda bulunanlara bir önceki yıl sonu finansal tablolarında yer alan faiz, kâr payı gelirleri, alınan ücret ve komisyonlar ile bankacılık hizmet gelirleri toplamının yüzde 5’ine kadar para cezası uygulanacak.





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