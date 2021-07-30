Üç yeni Harry Potter projesi geliyor

Giant Freakin Robot sitesinin ortaya attığı iddiaya göre Warner Bros. üç yeni dizinin hazırlığını yapıyor. Her ne kadar projeler hakkında detaylı bilgi verilmese de daha önce stüdyonun Hermione Granger'a odaklanan bir dizi üstünde çalıştığı öne sürülmüştü. Harry Potter filmlerinde Hermione'yi canlandıran Emma Watson'ın söz konusu projeyle kameraların karşısına geçebileceği iddia edilmişti. Hermione'nin başından geçenleri merkeze alacak dizinin üç proje içinde yer aldığı da dile getirilen iddialar arasında. Ayrıca büyücülük evreninin baş karakteri Harry'nin babası James Potter ve arkadaşlarını işleyecek bir dizinin gündemde olabileceği yakın zamanda ortaya atılmıştı.

Warner Bros. ocakta HBO Max'te yayımlanmak üzere bir Harry Potter serisi üstünde çalıştığı iddialarını yalanlasa da iddiaların devam ediyor olması dizi ihtimalinin hâlâ masada olabileceğine işaret ediyor.

Harry Potter serisinin tüm dünyada çok büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Serinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın (Harry Potter and the Philosopher's Stone) ilk baskısının iyi durumda olan bir kopyası 80 bin sterline (yaklaşık 940 bin TL) satıldı. İlk baskı 1997'de 500 kitapla basılmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe