Uçağa binmeden eğlenceni seç

THY’nin uçak içi eğlenceyi uçak dışında da etkileşim kurulabilen bir konsept haline getiren yeni uygulaması, birçok özelliği ile ilk etapta 100’den fazla uçakta kullanılabilecek. Zaman içerisinde daha fazla sayıda uçakta yer alacak.

ZAMAN KAYBI ÖNLENECEK

Yeni uygulama ile yolcular, seyahatleri öncesinde Planet’in içeriklerini inceleyebilecek, platformdaki film, TV programı, dizi gibi beğendikleri içerikleri favori listesine ekleyip, bu içeriklere gökyüzünde zaman kaybetmeden ulaşabilecek. Misafirler, koltuk arkası ekranlarını mobil cihazları ile kumanda edebilecek. Uygulama aynı zamanda yolcunun mobil cihazını Planet’in ikinci ekranına dönüştürüyor.

POSTA/ Ekonomi Servisi