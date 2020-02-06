Türkiye Uçağı pistten çıkan Pegasus'tan açıklama

Uçağı pistten çıkan Pegasus'tan açıklama

Türkiye

Uçağı pistten çıkan Pegasus'tan açıklama

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkması ile ilgili, "Şu anda önceliğimiz yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır" şeklinde açıklama yaptı.

06 Şubat 2020, Perşembe 09:53 Son Güncelleme:
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Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkmasına ilişkin, "Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır." ifadesini kullandı.

Pegasus Hava Yolları'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımızın 5 Şubat 2020'de yaşadığı kaza sonrasında resmi kaynakların da teyit ettiği üzere 3 misafirimizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz. Acımız çok büyük. Kazada hayatını kaybeden misafirlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyoruz. Yaralı olan yolcularımızın tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Tüm yaralı yolcularımıza acil şifalar diliyoruz. Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır."


#Olayıngeçmişi 

İzmir İstanbul seferini yapan yolcu uçağı dün akşam saatlerinde iniş yaptığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 parçaya ayrıldı.

İçinde 177 yolcu bulunan uçakta yaralı olarak çıkartılarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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