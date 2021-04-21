Dünya Uçağın iniş takımlarında ceset bulundu

Uçağın iniş takımlarında ceset bulundu

Dünya

Uçağın iniş takımlarında ceset bulundu

Nijerya'dan Amsterdam'a giden yolcu uçağının iniş takımlarında ceset bulundu. Bulunan cansız bedenin kaçak bir yolcuya ait olduğundan şüpheleniliyor.

21 Nisan 2021, Çarşamba 09:11 Son Güncelleme:
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Hollanda Kraliyet Askeri Polisi'nden yapılan açıklamada, Nijerya'nın Lagos kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

Hollanda Kraliyet Havayolu Şirketi KLM'ye ait uçağın Schipol Havalimanı'na inmesinden sonra fark edilen cesede ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Schiphol Havalimanı polisi ve adli tıp uzmanlarının ölen kişinin kimliğini tespit etmek için incelemelerde bulunduğu kaydedildi. Hollanda medyasında yer alan haberlerde, ölen kişinin kaçak yolcu olduğundan şüphelenildiği ve muhtemelen uçuş sırasında donarak öldüğü öne sürüldü.

Uçağın iniş bölümünde oksijen yetersizliği veya iniş kalkış sırasında sarsıntının da ölüme neden olabileceği ifade edildi.

Şubatta 16 yaşındaki bir Kenyalı, Maastricht Aachen Havalimanı'na gelen Kenya Airways'a ait yolcu uçağının iniş takımında bulunmuştu.

AA

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