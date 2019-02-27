Uçak buz tutan pistte savruldu
Rusya'da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı. Kendi etrafında dönen uçak, kayarak pistten dışarı çıktı. Yaşanan o anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı
Olay Salı günü 12:47’de başkent Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi.
Bakü'den kalkan uçak Moskova'daki havalimanına iniş yaptıktan sonra yavaşlamaya çalıştığı esnada kaymaya başladı.
PİST DIŞINA SAVRULDU
Kendi etrafından dönen jet, ardından pist dışına savruldu. 3 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu jette, kaza sonrası yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.
DHA