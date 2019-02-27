Uçak buz tutan pistte savruldu

Rusya'da havalimanına iniş yapan bir jet buz tutan pistte kaydı. Kendi etrafında dönen uçak, kayarak pistten dışarı çıktı. Yaşanan o anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı

27 Şubat 2019, Çarşamba 22:44
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Uçak buz tutan pistte savruldu

Olay Salı günü 12:47’de başkent Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi.

Bakü'den kalkan uçak Moskova'daki havalimanına iniş yaptıktan sonra yavaşlamaya çalıştığı esnada kaymaya başladı.


PİST DIŞINA SAVRULDU

Kendi etrafından dönen jet, ardından pist dışına savruldu. 3 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu jette, kaza sonrası yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

DHA

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