Uçak kazasında gözaltılar başladı

İran'da düşen Ukrayna uçağı hakkında Ruhani'den yeni bir açıklama geldi. Ruhani yaptığı açıklamada, "Bu affedilemez bir hatadır. Bu trajik bir olay ve çok dikkatli bir şekilde incelenmeli. İran halkı bilmelidir ki böyle bir hata tekrar edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran yargı sözcüsü İsmaili, yaptığı son dakika açıklamasında uçak kazası ile ilgili gözaltılar olduğunu açıkladı.



