Uçak kazasında ölü sayısı 18’e yükseldi

India Express gazetesindeki habere göre, dün, Air India Express şirketine ait içerisinde 10’u çocuk 184 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak, Uluslararası Calicut Havalimanı’na iniş sırasında yerel saatle 19.40’ta pistin dışına çıktı ve yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek havalimanının duvarına çarptı. Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e ulaştığını, 140’nin üzerinde kişinin de yaralandığını söyledi. Ölenler arasında uçağın 2 pilotu da bulunuyor. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 15’inin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

Uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve uçağın kara kutusuna da ulaşıldığını bildirdi. Söz konusu şirkete ait uçak, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nde mahsur kalan Hindistan vatandaşlarını ülkeye geri getiriyordu. Uzmanlar, Kerala’daki yoğun yağışın görüş mesafesini ve ıslak pistlerin uçağın fren performansını etkileyebileceğini belirtiyor.

AA