Uçak kazasının ardından 2 pilot hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlattı.

İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus'a ait Boeing 373 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında piste tutunamayarak yola doğru savruldu. 177 yolcu ve 6 mürettebatla birlikte 30 metre yükseklikten düşen uçak üç parçaya ayrıldı. 180 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada bazı yolcular kendi imkanlarıyla uçaktan çıkmayı başararak kurtuldu.

Pegasus açıklama yaptı

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkması ile ilgili, "Şu anda önceliğimiz yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır" şeklinde açıklama yaptı.









Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Kimlikleri belirlendi

Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Pegasus'un genel müdürü açıklama yaparkan gözyaşlarını tutamadı

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane kazanın ardında basın toplantısı düzenledi. "Can kaybının, hasarların, yaralanmaların olduğu bir noktada çıkıp konuşmak hiç kolay değil." diyen Nane gözyaşlarını tutamadı.