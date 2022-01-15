Sağlık Bakanlığı, uçak, otobüs ve trenlerde şehirlerarası yolcuklar da dahil olmak üzere hayatın pek çok alanında uygulanan PCR testi zorunluluğuyla ilgili yeni bir karara imza attı. Eylül ayından bu yana aşı olmayan vatandaşlara uygulanan negatif PCR testi zorunluluğu kaldırıldı…

UÇAK, OTOBÜS VE TRENLERDE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen yeni genelge ile uçak, otobüs, tren ve diğer toplu taşıma araçlarında uygulanan PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı…

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.

Söz konusu yazıda şöyle denildi:

"Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir."

TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından konuyla ilgili olarak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Ekşi yaptığı paylaşımda "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre; yolcuların HES kodunun ibraz etmesi yeterli olacak.