Uçak parçaları üretilecek

Farklı sektörlerde de yatırımları olan Önder Artuk, Türkiye’nin ilk özel sektör tarafından gerçekleştirilen eklemeli imalat teknolojisiyle üretim yapacak yüzde 100 yerli sermayeli savunma ve sivil havacılık şirketi olan Artuk Aviation ile dünya uçak devlerine parça üretecek. 2022’de tam kapasite ile faaliyete geçecek olan şirketin toplam yatırımı 50 milyon lirayı bulacak.

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