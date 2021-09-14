Uçak parçaları üretilecek
Afyonkarahisar’da sivil havacılık sektörüne yönelik ilk adım Artuk Aviation’dan geldi.
14 Eylül 2021, Salı 11:42 Son Güncelleme:
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Farklı sektörlerde de yatırımları olan Önder Artuk, Türkiye’nin ilk özel sektör tarafından gerçekleştirilen eklemeli imalat teknolojisiyle üretim yapacak yüzde 100 yerli sermayeli savunma ve sivil havacılık şirketi olan Artuk Aviation ile dünya uçak devlerine parça üretecek. 2022’de tam kapasite ile faaliyete geçecek olan şirketin toplam yatırımı 50 milyon lirayı bulacak.
İlandır.
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