Uçak seferleri ile ilgili son dakika açıklaması

İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle hava ulaşımındaki aksamalar devam ediyor.





İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanındaki tüm uçuşların olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah saat 04.00’e kadar durdurulduğunu açıkladı. İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Olumuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı uçuş operasyonları 25 Ocak saat 04.00’a kadar durdurulmuştur” denildi.

İSTANBUL (İHA)



