Türkiye Uçak seferleri ile ilgili son dakika açıklaması

Uçak seferleri ile ilgili son dakika açıklaması

Türkiye

Uçak seferleri ile ilgili son dakika açıklaması

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki tüm uçuşların yarın sabah saat 04.00’e kadar durdurulduğunu duyurdu.

24 Ocak 2022, Pazartesi 21:23 Son Güncelleme:
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İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle hava ulaşımındaki aksamalar devam ediyor.


İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanındaki tüm uçuşların olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah saat 04.00’e kadar durdurulduğunu açıkladı. İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Olumuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı uçuş operasyonları 25 Ocak saat 04.00’a kadar durdurulmuştur” denildi.

İSTANBUL (İHA)

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