Uçak seferleri de kara trafiği gibi yoğun kar yağışından etkilendi. THY ve Pegasus, iptal olan uçuşlarla ilgili açıklamalarda bulunurken, ‘Uçak seferleri iptal mi?’ ve ‘24-25 Ocak THY, Pegasus iptal olan uçuşlar listesi’ konuları uçak ile yolculuk planı yapanlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, uçuş iptali sorgulama sayfası…

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti. THY toplamda 52 seferini iptal etmiş oldu.





Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamada; ''Değerli yolcularımız,

İstanbul’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımızdan uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz. Uçuşları iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer verilen haklardan yararlanabilir, işlemlerinizi çağrı merkezimiz, satış ofislerimiz, mobil uygulamalarımız ve web sitemizden gerçekleştirebilirsiniz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' ifadeleri kullanıldı.

Pegasus tarafından yapılan açıklamada ise; ''Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.'' denildi.

Aynı zamanda yapılan açıklamada, ücretsiz bilet değişikliği ya da iptali için ise Pegasus firmasının internet adresi ve mobil uygulamanın kullanılabileceği gibi çağrı merkezi ile de iletişime geçilebileceğinin altı çizildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ İÇİN TIKLAYIN...