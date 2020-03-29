Türkiye Uçakla seyahat edecek yolculara önemli uyarı: 4 saat önceden gelin

Uçakla seyahat edecek yolculara önemli uyarı: 4 saat önceden gelin

Türkiye

Uçakla seyahat edecek yolculara önemli uyarı: 4 saat önceden gelin

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, corona virüs önlemleri kapsamında Ankara'dan 10 farklı şehre gerçekleşecek tarifeli uçuşları açıklarken, seyahat belgesine sahip olan yolcuların 4 saat önceden havalimanına gelmeleri konusunda uyarıda bulundu.

29 Mart 2020, Pazar 20:29 Son Güncelleme:
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30 Mart - 17 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 10 şehre yapılacak seferler açıklandı. Buna göre Ankara'dan İzmir, Antalya, Trabzon, Van, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Malatya ve Samsun'a seferler gerçekleştirilecek. Bu seferlere bilet satışları sadece uçuşun olduğu havalimanlarından seyahat belgesine sahip yolcular yararlanabilecek. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ankara'dan gerçekleştirilecek İÇ HAT uçuşlarına ait tarife ve duyuru aşağıdaki adreste olup, yolcularımızın SEYAHAT İZİN BELGESİNE sahip olmaları ve uçuş saatinden 4 SAAT ÖNCE bilet işlemleri için Havalimanına gelmeleri önem arz etmektedir" dedi.


İbrahim YILDIZ/İSTANBUL(DHA)


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