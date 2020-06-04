Uçaklara hijyen uzmanı geliyor

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre şirket, tüm uçuşlarında yolculara ‘hijyen seti’ vermeye ve uçuş boyunca gerekli hijyen tedbirlerinin doğru uygulanmasından sorumlu ‘hijyen uzmanı’ kabin memurlarını görevlendirmeye başladı. Uygulama kapsamında tüm yolculara uçulan mesafeye göre içerisinde maske, dezenfektan ile antiseptik mendil bulunan hijyen setleri verilecek. Ayrıca tüm uçuşlarda hijyen tedbirlerinin doğru uygulamasından sorumlu hijyen uzmanı kabin memurları görevlendirilecek.

Hijyen uzmanı, yolcuların uçuş boyunca maske kullanımını takip ederek aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlayacak. Ayrıca tuvaletleri de dezenfekte edecek.

Güvenli seyahat için

Yolcuların seyahatlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi için çalıştıklarını belirten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Güvenli seyahat standartlarımızı bilim insanlarının yönlendirmelerine göre genişlettik. Bu standartlar arasında bulunan önemli yeniliklerden bazıları, hijyen uzmanı kabin ekipleri ve yolculara servis edilen hijyen setleri. Hijyen uzmanlarımızın, yolcularımıza kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettireceğine inanıyoruz” dedi.







