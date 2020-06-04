Uçaklara hijyen uzmanı geliyor
İki aylık aranın ardından yurt içi uçuşlarına başlayan, yurt dışı uçuşları içinse gün sayan bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), corona virüs önlemlerine yenilerini ekledi.
04 Haziran 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre şirket, tüm uçuşlarında yolculara ‘hijyen seti’ vermeye ve uçuş boyunca gerekli hijyen tedbirlerinin doğru uygulanmasından sorumlu ‘hijyen uzmanı’ kabin memurlarını görevlendirmeye başladı. Uygulama kapsamında tüm yolculara uçulan mesafeye göre içerisinde maske, dezenfektan ile antiseptik mendil bulunan hijyen setleri verilecek. Ayrıca tüm uçuşlarda hijyen tedbirlerinin doğru uygulamasından sorumlu hijyen uzmanı kabin memurları görevlendirilecek.
Hijyen uzmanı, yolcuların uçuş boyunca maske kullanımını takip ederek aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlayacak. Ayrıca tuvaletleri de dezenfekte edecek.
Güvenli seyahat için
Yolcuların seyahatlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi için çalıştıklarını belirten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Güvenli seyahat standartlarımızı bilim insanlarının yönlendirmelerine göre genişlettik. Bu standartlar arasında bulunan önemli yeniliklerden bazıları, hijyen uzmanı kabin ekipleri ve yolculara servis edilen hijyen setleri. Hijyen uzmanlarımızın, yolcularımıza kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettireceğine inanıyoruz” dedi.