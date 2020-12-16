Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor
Uçaklara kabin bagajı alımı corona virüs önlemleri yasaklanmıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün(SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibariyle yolcular uçaklara kabin bagajı yeniden alabilecek.
16 Aralık 2020, Çarşamba 09:27 Son Güncelleme:
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Konuyla iligli olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile uçak içi kabin bagaj kurallarımızı kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz.Hayırlı olsun" dedi.
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