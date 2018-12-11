Uçakta fenalaşan yolcu hayatını kaybetti

THY'nin TK-711 sefer sayılı TC-LOD tescilli A-330 tipi uçağı, İstanbul seferini yapmak üzere Pakistan'ın İslamabad Havalimanı'ndan 05.24'de hareket etti. Uçakta bulunan yolculardan Pakistan uyruklu Mustafa Ahmet Awan, aniden rahatsızlandı.

KABİN GÖREVLİLERİ 36 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Awan'a ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı. Uçağın kaptan pilotu da Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek, ambulans istedi. Kabin görevlilerinin hayata döndürmek için 36 dakika kalp masajı yaptığı yolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

UÇAK İNİŞ YAPTIĞINDA ARTIK ÇOK GEÇTİ

Atatürk Havalimanı'na saat 10.05'de inen uçağa giren sağlık ekipleri, Awan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Uçaktan alınan Awan'ın cenazesi yapılacak işlemlerin ardından ülkesine gönderilecek



