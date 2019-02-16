Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi ziyaret için Ağrı’ya giden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın bulunduğu uçakta yolculardan Mehmet Emin Çedrez, rahatsızlandı.

ANONSU DUYUNCA YANINA GİTTİ

Uçakta doktor olup olmadığı yönünde anons yapılması üzerine Bakan Koca, yoğun baş ağrısı ve göz kararması şikayeti bulunan Mehmet Emin Çedrez’in yanına geçerek ilk müdahaleyi yaptı.

DÜZELENE KADAR AYRILMADI

Mehmet EminÇedrez'i muayene eden, nabzını kontrol eden ve sorular soran Koca, yolcunun durumu düzelene kadar yanından ayrılmadı. Baş ağrısı ve uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcunun durumu daha sonra düzeldi.

Öte yandan uçak, sis nedeniyle Ağrı Havaalanı’nı pas geçmek zorunda kaldı. Uçak 1,5 saat havada kaldıktan sonra Erzurum Havaalanı’na iniş yaptı. ,

Mehmet Emin Çedrez, uçak indiğinde ambulans talebinde bulunmadı.

DHA