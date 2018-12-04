Uçakta havalandırma bozuldu

Kliması bozulan uçakta kabin ısısı önce dondurucu seviyeye düştü ve ardından 50 dereceye yükseldi.

Aşırı ısı sebebiyle kabindeki yolcular fenalık geçirdi. Uçaktaki yolcular yaşadıkları tecrübeyi sauna deneyimi olarak niteledi.

ACİL İNİŞ YAPMADI

Kaptan pilot kabin ısısının 50 dereceye yükselmesinin herhangi bir soruna yol açmayacağını ve uçağı acil olarak indirmeye gerek olmadığını duyurdu.

2 YOLCUNUN TANSİYONU YÜKSELDİ

Aşırı ısı sebebiyle tansiyonu yükselen iki kadın uçağın nispeten daha serin olan personel odasına götürüldü.

Uçak sağ salim iniş gerçekleştirdi. Olaya dair görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi yaşanan arıza sebebiyle soruşturma başlattı.