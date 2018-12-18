Uçakta kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti
Mehmet Nurtan Sertesen (67), Diyarbakır’dan Antalya’ya gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Dün akşam Diyarbakır’dan Antalya’ya havalanmak için hazırlanan uçaktaki yolculardan Mehmet Nurtan Sertesen, aniden fenalaştı. Uçaktaki diğer yolcuların kabin görevlilerine haber vermesi üzerine uçağa sağlık ekipleri istendi.
Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Mehmet Nurtan Sertesen’in kalp krizi geçirdiği belirlendi.
KURTARILAMADI
Doktorların müdahale ettiği Mehmet Nurtan Sertesen, tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı.
Antalya uçağı ise gecikmeli olarak havalandı.
DHA