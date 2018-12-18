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Uçakta kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti

Mehmet Nurtan Sertesen (67), Diyarbakır’dan Antalya’ya gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

18 Aralık 2018, Salı 11:56 Son Güncelleme:
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Uçakta kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti

Dün akşam Diyarbakır’dan Antalya’ya havalanmak için hazırlanan uçaktaki yolculardan Mehmet Nurtan Sertesen, aniden fenalaştı. Uçaktaki diğer yolcuların kabin görevlilerine haber vermesi üzerine uçağa sağlık ekipleri istendi.

Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Mehmet Nurtan Sertesen’in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

KURTARILAMADI

Doktorların müdahale ettiği Mehmet Nurtan Sertesen, tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı.

Antalya uçağı ise gecikmeli olarak havalandı.

DHA

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