Uçakta kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti Mehmet Nurtan Sertesen (67), Diyarbakır’dan Antalya’ya gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti