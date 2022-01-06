Dünya Uçakta korona şoku! 125 yolcu pozitif çıktı

Uçakta korona şoku! 125 yolcu pozitif çıktı

Dünya

Uçakta korona şoku! 125 yolcu pozitif çıktı

İtalya’dan Hindistan’a sefer gerçekleştiren yolcu uçağındaki 179 yolcudan 125’inin koronavirüs testi pozitif çıktı.

06 Ocak 2022, Perşembe 18:30 Son Güncelleme:
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İtalya’nın Milano şehrinden Hindistan’ın Amritsar şehrine sefer gerçekleştiren yolcu uçağında koronavirüs paniği yaşandı. Uçaktaki bebek ve çocuklar hariç 160 yolcuya Covid-19 testi yapıldı. Uçaktaki yolculardan 125’inin Covid-19 testi pozitif çıktı. Hindistan sağlık yetkilileri, Covid-19 testi pozitif çıkan yolcuların tecrit altına alınacaklarını açıklarken çok sayıda ambulans havaalanının önünde sıra oldu.

Hindistan’da, salgının başından bu yana 35 milyon 109 bin 286 vaka bildirilirken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 482 bin 876 olarak kayıtlara geçti. İtalya’da ise Covid-19 toplam vaka sayısı 6 milyon 756 bin 35 olurken 138 bin 276 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

YENİ DELHİ (İHA)

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