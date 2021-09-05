Uçaktayken telefonunuzu neden uçak moduna almalısınız?

Kalkıştan önce telefonlarımızı "uçak moduna" alıp iniş sonrasına kadar onları çevrimdışı bırakmak son yıllarda hepimizin alıştığı bir güvenlik önlemi. Fakat havayollarının neden bunu yapmamızı istediğini herkes bilmiyor. Uçuş görevlisi Cierra Mistt, TikTok videosunda uçuş modu kuralını ve neden yürürlükte olduğunu anlattı. Independent Türkçe'de yer alan habere göre Misst, "Nedeni sizi şoke edebilir ve çaktırmadan telefonunuzu normal modda tutmaya çalışmak konusunda tekrar düşünmeye sevk edebilir." dedi. Misst'e göre telefonlarımızı uçuş moduna almamızın sebebi, Biniş kapısının kapandığı andan iniş anına kadar pilotların, görevi uçakların birbirine çarpmadan iniş ve kalkış yapmasını sağlamak olan, Hava Trafik Kontrolü ya da ATC diye bilinen bir grup görevliden kendilerine verilen özel talimatları takip etmesi. Viral videoda Mistt, cep telefonu frekanslarının pilotlarla yerdeki ATC görevlileri arasındaki konuşmaları bölebileceğini öne sürüyor.

Misst açıklamaya şöyle devam ediyor:

Pilotlar ATC'yle iletişim kurabilmek için telefonlarımızda kullandığımız frekanslardan yararlanıyor. Şimdi, yerdeki ATC'den talimat alan bir pilotun, araya giren yolcu telefonu frekansı nedeniyle sinyalini aniden kaybetmesinin ve kör bir şekilde uçmaya başlamasının ne kadar kötü olacağını düşünün.

KABUL ETMEYENLER DE VAR

Business Insider'a 2017'de verdiği demeçte bir pilot, "Cep telefonu sinyalinin, uçağın navigasyon performansına zarar verebileceği hiçbir zaman kanıtlanmadı. Ama bunun şu ana kadar hiç yaşanmamış olması, asla yaşanmayacağı anlamına gelmiyor" demişti.

2013'te ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçak düzgün şekilde kurulmuş girişim önleme teknolojisiyle donatılmışsa yolcuların kalkış ve iniş sırasında elektronik cihazları kullanmasının güvenli olduğunu belirtmişti. Ancak FAA, cep telefonlarının uçak moduna alınması şartını getirdi.

YOLCULARIN DİKKATİNİN DAĞILMASI RİSKİ

Daha önce uçuş personelleri, aşırı türbülans sırasında telefonların kabin içinde savrulması ve güvenlik talimatları verilirken ya da tahliye söz konusu olduğunda yolcuların dikkatinin dağılması riski sebebiyle uçak modunun uçuş teknolojisi kadar yolcu güvenliği için de önemli olduğunu ifade etmişti.