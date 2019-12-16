Uçamayan yavru kumruya sahip çıktı

Niksar ilçesinde yerel gazete sahibi Cemalettin Bilgin, sabah iş yerine giderken Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde uçamayan yavru kumru gördü. Yavru kumruya sokak kedilerinin zarar vermesi için alıp iş yerine götürdü. Bilgin, yavru kumruyu iş yerinde bir koli içerisine koyarak, su ve yiyecek vererek koruma altına aldı. Bilgin, 'Sabah iş yerine giderken yolda gördüm. Uçamadığını fark ettim. Ben de sokak kedileri zarar vermesin diye iş yerime getirerek koruma altına aldım. Kumrumuz uçana kadar burada iş yerimizde misafirimiz olacak' dedi.

DHA