Uçan motosiklet 680 bin dolara satışa çıktı

Japonya'da bir teknoloji şirketinin geliştirdiği uçan motosiklet, satışa sunuldu.

Bu sıra dışı motosiklete sahip olmak için ödenmesi gereken fiyat 680 bin dolar.

Uçan motosiklette dört motor bulunuyor. Tam dolum tek batarya şarjla 100 kilometre hıza çıkıp 40 dakika uçabiliyor.

Japon teknoloji ve elektrik devlerinin desteklediği şirket, 2022 ortasına kadar tek kişinin bineceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor.

Japonya'daki mevcut yasalar, uçan motosikletlerin işlek yollarda kullanılmasına izin vermiyor.

Bu nedenle uçan motosikletlerin, bir süre yarış pistlerinde kullanılması planlanıyor.