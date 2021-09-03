Uçan roketim

MALZEMELER

Fon kartonu, pipet, cetvel, makas, boya kalemleri.

NASIL OYNANIR?

Dilediğiniz renkte fon kartonuna resimdeki gibi bir roket resmi çizin ve çocuğunuzla boyayıp kesin. Roketin arkasına kalan fon kartonundan pipetin girebileceği genişlikte bir cep yapın ve kenarlarını iyice bantlayın. Pipeti o cebe yerleştirin. Pipetin ağzına üflediğinizde roket havalanacaktır. 3…2...1 Ateş!