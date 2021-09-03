Uçan roketim
Çocuklar astronotlara ve roketlere büyük ilgi duyar. Bu oyun onun merak duygusunu besleyecek, onu oldukça eğlendirecek ve nefes egzersizi yapmasını sağlayacaktır.
03 Eylül 2021, Cuma 13:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Fon kartonu, pipet, cetvel, makas, boya kalemleri.
NASIL OYNANIR?
Dilediğiniz renkte fon kartonuna resimdeki gibi bir roket resmi çizin ve çocuğunuzla boyayıp kesin. Roketin arkasına kalan fon kartonundan pipetin girebileceği genişlikte bir cep yapın ve kenarlarını iyice bantlayın. Pipeti o cebe yerleştirin. Pipetin ağzına üflediğinizde roket havalanacaktır. 3…2...1 Ateş!