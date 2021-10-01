Renkli bolonlarla oynanan uçan sayılar oyunu ile çocuğunuz hem eğlenip hem de öğrenecek.

MALZEMELER

Renkli balonlar, CD kalemi.

NASIL OYNANIR?

Renkli balonların üzerine sırasıyla sayıları yazın. Bir müzik açın ve dans ederek balonları havaya fırlatın. Müzik kapandığında herkes bir balon tutmalı ve tuttuğu balonun üzerindeki sayı kadar zıplamalı.