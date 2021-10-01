Etkinlik Rehberi Uçan sayılar

Uçan sayılar

Etkinlik Rehberi

Uçan sayılar

Uçan sayılar oyunu ile birlikte çocuğunuz ritme uygun hareket etme ve rakamları tanıma becerilerini pekiştiriyor olacaktır.

01 Ekim 2021, Cuma 12:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Renkli bolonlarla oynanan uçan sayılar oyunu ile çocuğunuz hem eğlenip hem de öğrenecek.

MALZEMELER

Renkli balonlar, CD kalemi.

NASIL OYNANIR?

Renkli balonların üzerine sırasıyla sayıları yazın. Bir müzik açın ve dans ederek balonları havaya fırlatın. Müzik kapandığında herkes bir balon tutmalı ve tuttuğu balonun üzerindeki sayı kadar zıplamalı. 

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Kendi çocukluğumuzdan esinlenen oyunlar
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bardaklarla basketbol oyunu