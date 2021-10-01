Uçan sayılar
Uçan sayılar oyunu ile birlikte çocuğunuz ritme uygun hareket etme ve rakamları tanıma becerilerini pekiştiriyor olacaktır.
01 Ekim 2021, Cuma 12:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Renkli bolonlarla oynanan uçan sayılar oyunu ile çocuğunuz hem eğlenip hem de öğrenecek.
MALZEMELER
Renkli balonlar, CD kalemi.
NASIL OYNANIR?
Renkli balonların üzerine sırasıyla sayıları yazın. Bir müzik açın ve dans ederek balonları havaya fırlatın. Müzik kapandığında herkes bir balon tutmalı ve tuttuğu balonun üzerindeki sayı kadar zıplamalı.
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