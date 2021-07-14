Uçan tabaklar (Oyun)

MALZEMELER

Kâğıt tabaklar, kâğıt havlu rulosu, sulu veya guaj boya, makas ve bant. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak kâğıt tabakların ortasını kesiniz. Kestikten sonra çocuğunuzla beraber hem tabakları hem de kâğıt havlu rulosunu dilediğiniz renklerde boyayınız. Rulonun sabit durabilmesi için yere bantlayınız. Son olarak belirli mesafeden en çok tabağı rulodan geçiren oyunun kazananı olur!