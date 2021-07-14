Etkinlik Rehberi Uçan tabaklar (Oyun)

Uçan tabaklar (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Uçan tabaklar (Oyun)

Bu oyun çocuğunuza el- göz koordinasyonunu sağlama, yön bulma kabiliyetini geliştirmesi, ince ve kaba motor gelişimi aynı anda tetiklemesi gibi birçok fayda sağlıyor.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 12:03 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Kâğıt tabaklar, kâğıt havlu rulosu, sulu veya guaj boya, makas ve bant. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR? 

İlk olarak kâğıt tabakların ortasını kesiniz. Kestikten sonra çocuğunuzla beraber hem tabakları hem de kâğıt havlu rulosunu dilediğiniz renklerde boyayınız. Rulonun sabit durabilmesi için yere bantlayınız. Son olarak belirli mesafeden en çok tabağı rulodan geçiren oyunun kazananı olur!

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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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