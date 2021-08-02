Uçan topum (Oyun)

MALZEMELER

1 adet şişe ve şişenin kapağı, 1 pipet, peçete, delici bir cisim (çivi gibi), maket bıçağı..

NASIL OYNANIR?

Şişenin uç kısmını kesin ve kapağına pipetin geçebileceği büyüklükte bir delik açın. Şişe kapağını kapatın ve pipeti o delikten geçirin. Bir kâğıt peçeteyi yuvarlayarak top haline getirin. Topu şişenin içine bırakın. Çocuğunuzdan pipeti üfleyerek topu yükseğe çıkartmasını isteyin.



