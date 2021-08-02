Uçan topum (Oyun)
Diş koruyucular (fisür örtücü), başta çürüklerin en fazla görüldüğü azı dişlerinin çiğneme yüzeyleri olmak üzere, dişlerin çukur ve oluklu bölümlerini çürüklerden korumak amacıyla uygulanır.
02 Ağustos 2021, Pazartesi 13:17 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
1 adet şişe ve şişenin kapağı, 1 pipet, peçete, delici bir cisim (çivi gibi), maket bıçağı..
NASIL OYNANIR?
Şişenin uç kısmını kesin ve kapağına pipetin geçebileceği büyüklükte bir delik açın. Şişe kapağını kapatın ve pipeti o delikten geçirin. Bir kâğıt peçeteyi yuvarlayarak top haline getirin. Topu şişenin içine bırakın. Çocuğunuzdan pipeti üfleyerek topu yükseğe çıkartmasını isteyin.