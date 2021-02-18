Sunuma önem verenlerin çok seveceği üçgen kek tarifi görüntüsüyle hafızalara kazınıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için üçgen kek tarifi arıyo ya da üçgen kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Üçgen kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

ÜÇGEN KEK TARİFİ

Üçgen kek malzemeleri

4 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağından biraz az un

Sosu için:

2 su bardağı süt

3.5 çorba kaşığı kakao

Yarım su bardağı toz şeker

Bulamak için:

Yaklaşık 2 su bardağı Hindistan cevizi

Üçgen kek yapılışı

Yumurta ve şekeri derin bir karıştırma kabına alın ve mikserle iyice rengi açılıp şeker eriyinceye kadar 5 dakika çırpın. Sütü, sıvı yağı ve vanilyayı ekleyin ve biraz daha çırpın. Unu ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin, iyice karıştırın. Tereyağıyla tabanını ve kenarlarını iyice yağladığınız dikdörtgen cam tepsiye kek hamurunu dökün. 175 derece fırında pişirin. Kek pişerken sosu hazırlayın. Küçük bir tencereye sütü, kakaoyu ve toz şekeri alın karıştırarak kaynatın. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Fırından aldığınız keki de soğumaya bırakın. Tamamen soğuyan keki fotoğraftaki gibi dilimleyin. Her bir parçanın önce kenarlarını sosa sonra Hindistan cevizine bulayın. Buzdolabında 1 saat kadar dinlendirip servis edin.



