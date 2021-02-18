Üçgen kek tarifi ve yapılışı: Üçgen kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Görüntüsüyle hafızalara kazınan ve tadı dillere destan olan üçgen kek tarifi enfes bir lezzet. Sunuma önem verenler üçgen kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Tadını çok seveceğiniz üçgen kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
18 Şubat 2021, Perşembe 14:19 Son Güncelleme:
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Sunuma önem verenlerin çok seveceği üçgen kek tarifi görüntüsüyle hafızalara kazınıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için üçgen kek tarifi arıyo ya da üçgen kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Üçgen kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
ÜÇGEN KEK TARİFİ
- 4 adet yumurta
- 1.5 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı süt
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağından biraz az un
Sosu için:
- 2 su bardağı süt
- 3.5 çorba kaşığı kakao
- Yarım su bardağı toz şeker
Bulamak için:
- Yaklaşık 2 su bardağı Hindistan cevizi
Yumurta ve şekeri derin bir karıştırma kabına alın ve mikserle iyice rengi açılıp şeker eriyinceye kadar 5 dakika çırpın. Sütü, sıvı yağı ve vanilyayı ekleyin ve biraz daha çırpın. Unu ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin, iyice karıştırın. Tereyağıyla tabanını ve kenarlarını iyice yağladığınız dikdörtgen cam tepsiye kek hamurunu dökün. 175 derece fırında pişirin. Kek pişerken sosu hazırlayın. Küçük bir tencereye sütü, kakaoyu ve toz şekeri alın karıştırarak kaynatın. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Fırından aldığınız keki de soğumaya bırakın. Tamamen soğuyan keki fotoğraftaki gibi dilimleyin. Her bir parçanın önce kenarlarını sosa sonra Hindistan cevizine bulayın. Buzdolabında 1 saat kadar dinlendirip servis edin.