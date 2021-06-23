UCİM İstanbul Önleme Merkezi açıldı!

Açılış törenine İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz SALTIK, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya ŞANLIER, UCİM destekçisi Adil IŞIK ile eşi Zehra IŞIK, UCİM sözcüsü ünlü oyuncu Uraz KAYGILAROĞLU’nun yanında Ceyda DÜVENCİ, Bülent ŞAKRAK, Didem SOYDAN, Birce AKALAY, Semiha BEZEK, Elçin ATEŞ, Ebru ŞAM, Melda AYGIN, Şebnem ÇAPA, Zehra IŞIK, Adil IŞIK, Aysun KABA, İlkay BUHARALI, İbrahim SELİM, Janset PACAL, Efe PARLAR ve Esra KIZILDOĞAN da katıldı.

Türkiye genelinde çocuk ihmal ve istismarıyla mücadele eden UCİM Derneği’nin geçtiğimiz 23 Nisan’da, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu öncülüğünde, “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında toplanan bağışlarla ilk önleme merkezi 4 Haziran’da Konya’da açılmıştı. 23 Nisan’da pek çok ünlü ismin destek verdiği kampanyada toplanan bağışlarla ikinci önleme merkezi de 17 Haziran’da İstanbul’da açıldı. UCİM Genel Başkanı Saadet ÖZKAN ve UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel CEYLAN konuşmalarında çocuk ihmal ve istismarı ile mücadelenin önemini vurguladı.

UCİM Önleme Merkezlerinde Hayata Geçecek Planlar Nelerdir?

UCİM, Türkiye’nin 7 bölgesinde ilk etapta 8 ilde kurulacak önleme merkezlerini 16 şehirde kurmayı hedefleyip, bu merkezlerde çocuk ihmal ve istismarı önleme faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Önleme merkezlerinde çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi için mahremiyet, akran zorbalığı ve çocuk hakları gibi çeşitli farkındalık eğitimleri ve projeler düzenlenmesi, ebeveyn akademileri düzenlenerek bilinçli ebeveyn-bilinçli toplum yetiştirilmesi, bilgilendirici dokümanlar hazırlanması, çalıştaylar, seminerler, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile ihmal ve istismarın önüne geçmek hedefleniyor. Önleme merkezlerinde bulunan hukuk, danışmanlık ve rehabilitasyon ile eğitim birimleri her alanda çocuk ihmal ve istismarına karşı mücadele ediliyor.