Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçeye göre turizmci B.E. (42) ile ünlü estetik cerrah Dr. S.E. (67), 3 yıllık birliktelikleri sonrası Ekim 2020’de evlendi. İkilinin çalkantılı biçimde süren evliliği ise birkaç ay sürdü. Dr. S.E., geçen aylarda eşine karşı boşanma davası açtı. Çift arasındaki çekişmeli boşanma davası sürerken eşi hakkında çarpıcı suçlamalarda bulunan B.E., savcılık başvuru dilekçesinde şunları ifade etti:

‘HEPSİYLE SEVGİLİYMİŞ’

“Evlilik sonrası evin hemen her tarafında eşimin başka kadınlarla olan fotoğraf, mektup ve yazışmalarını buldum. Eşime ait olan ancak birlikte kullandığımız bilgisayarda başka kadınlarla olan yazışmalarını ve arşivlediği fotoğrafları gördüm. Arkadaşım diye tanıttığı bu kişilerin hepsi ile aslında sevgili olduğunu fark ettim. 15 yıllık arkadaşım, kardeşim diye tanıttığı bir kadınla saplantılı bir aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ki bu kadının da evli olduğunu biliyor. Bunları kendisine söylediğimde ise ‘Bunlar hayatımın bir parçası. Bunu kabullenmen gerekir’ diyerek beni darp etti, hakarete uğradım.

‘ÜÇLÜ İLİŞKİ TEKLİF ETTİ’

Mahrem anlarımızda, bana, tek eşli olmanın doğaya aykırı olduğunu dile getirdi. Bana 3’lü ilişki teklif etti. Bu teklifini kabul etmemem üzerine beni ‘köylü’ diye niteleyerek ‘Bu şekilde evlilik yürümez’ dedi. Aynı teklifi daha önce birlikte olduğu kadınlara da yaptığını öğrendim.

‘CAMDAN ATARIM DEDİ’

Evli olmamıza rağmen başka kadınlarla konuşmasına, buluşmasına, ilişki yaşamasına karşı çıktığım anda her defasında olay çıkardı. Beni ölümle tehdit etti. Bana ‘Seni camdan aşağı atarım. Bu evi de kapatır, seni layık olduğun Dolapdere’de ev tutup oraya gönderirim. Ya da defolup gidersin. Seni de rezil ederim’ dedi. Resmi olarak kısa süren evliliğimiz benim için işkenceye dönüştü. 67 yaşındaki bu kişi, birçok kadının hayatına da bu şekilde etki etti. Çok eşlilik teklifinin kabul edilmediğini anlaması üzerine boşanma davası açtı.”

‘BİLGİSAYARIMA GİRDİ’ ŞİKÂYETİ

Dr. S.E.’nin de boşanma aşamasında olduğu eşi hakkında ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçlaması ile savcılığa şikâyette bulunduğu da ortaya çıktı. Dr. S.E., eşinin, şifreli bilgisayarına girerek başkaları ile olan fotoğraflara ulaştığı, yine Facebook hesabına girerek yazışmaları elde ettiği iddiasında. Çift arasındaki çekişmeli boşanma davası ise Beykoz Aile Mahkemesi’nde sürüyor. (Hürriyet)