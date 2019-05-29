Ücretini isteyen avukatı tekme tokat dövdüler!

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yalova Barosu'na kayıtlı Avukat Mustafa Niyazi, baktığı bir davada müvekkilinin kız kardeşinin sevgilisi Efkan A.'yı arayıp, ücretini talep etti. Bir süre sonra buluşma noktasına gelen Efkan A. ve yanındaki 2 kişi, Mustafa Niyazi'yi tekme tokat dövdü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle Efkan A. ile yanındakiler kaçtı. Avukat Niyazi, çağırılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SERBEST KALDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Efkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından Efkan A., serbest bırakıldı. Polisin diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Tek suçunun ücretini talep etmek olduğunu söyleyen, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Avukat Mustafa Niyazi, “Müvekkilimin kız kardeşinin erkek arkadaşı ‘Sadece para konusunda benimle muhatap ol' dedi. Ben de kendisini aradım. Sahilde yürürken E.A. ve 2 arkadaşı hiçbir şey söylemeden saldırdı. Şahıs ne hikmetse karakola gitmiş, ifadesini vermiş ve serbest bırakılmış. Bugün benim başıma gelenin, yarın meslektaşlarımın başına gelmeyeceğinin garantisi yok" dedi.

AVUKATLARDAN SALDIRIYA TEPKİ

Yalova Barosu, yaşanan olayı kınadı. Yalova Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Baro Başkanı Fedayi Doğruyol, “Meslektaşımız savunmasını yaptığı sanık yakınları tarafından darp edilmiştir. Meslektaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın susmayacağını bir kez daha yüksek sesle yineliyoruz. Meslektaşımıza ve adil yargılanma hakkının teminatı olan tüm avukatlara karşı uygulanan her türlü şiddet ve itibarsızlaştırma çabasını kınıyor, faillerin bir an önce yakalanarak tutuklanmalarını talep ediyor, hak arama özgürlüğünün teminatı olan avukatlar olarak asla susmayacağımızı ve faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermeleri için davanın takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi. (DHA)