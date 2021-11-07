Ücretler yetersiz isyanı! Metal işçileri anlattı…

Türkiye’de sanayinin bel kemiği olan metal işçileri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de kayıtlı 1 milyon 800 bin metal işçisi var. Otomotivden beyaz eşyaya, sanayi ve demir çelik sektöründen bunların yan sanayisine kadar üretimin her alanında görev yapan işçiler, sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamının bulunmamasından, düşük ücretlerden ve güvencesiz çalıştırılmaktan şikayetçi. Mesai ücretlerini alamadıklarını belirten bazı işçiler ise ücret yerine izin kullandırılmasından yakınıyor.

İNSANLIK DIŞI KOŞULLAR

Sektördeki sorunların nedenini sendikal örgütlülük olmamasına bağlayan Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, “Metal işkolunda sendikal örgütlülük oranı yüzde 15. Sendikalı olan büyük ve kurumsal işyerlerinde kayıtdışı çalıştırılma olmuyor. Ancak küçük işletmelerde bu sorun yaşanabiliyor. Örgütsüzlük işverenler açısından haksız rekabete yol açarken, işçiler açısından da düşük ücret ile güvencesiz ve hatta bazen insanlık dışı koşullarda çalışmalarına neden oluyor” dedi.

GEÇİM SIKINTISI VAR

Türkiye’deki işçilerin büyük kısmının asgari ücrete mahkum edildiğini söyleyen Kavlak, “Toplu sözleşmelerle aldığımız artışlara rağmen, hayat pahalılığı ve ekonomik dengelerin bozulmasıyla temsil ettiğimiz üyelerimizin bir kısmı yoksulluk sarmalından kurtulamıyor. Bazı üyelerimiz geçim sıkıntısı içinde. Son iki sözleşmede aldığımız ücret artışları çoktan eridi. Şu an itibarıyla sendikamızda örgütlü işçilerin ortalama net ücreti, sosyal haklar hariç 6-7 bin lira arasında” diye konuştu.

KAS VE KEMİK HASTALIKLARI

Metal işkolunun ağır ve zor bir işkolu olduğunu vurgulayan Kavlak, “Özellikle demir-çelik işletmelerinde koşullar daha da ağır. İşkolunun koşulları kas ve kemik hastalıklarına neden olabiliyor. Ancak işyerlerinde sendikamıza bağlı olarak çalışan İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları aracılığıyla üyelerimizin sağlığı öncelikli olarak korunuyor. Sendikamız kesintisiz bir biçimde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri veriyor” diye ekledi.

‘BİZ OLMASAYDIK ÇARKLAR DÖNMEZDİ’

Metal emekçilerinin, salgın nedeniyle herkesin evlerinde karantina koşullarında yaşadığı, çalışma yaşamının büyük ölçüde durduğu günlerde ölümü göze alarak canları pahasına çalışıp ürettiklerini söyleyen Pevrul Kavlak, “Korona nedeniyle can veren arkadaşlarımızı toprağa verip işimizin başına tezgahımıza döndük. Bize göre, yaşadığımız bu süreçten alnının akıyla çıkanların, bütün övgüyü, alkışı hak edenlerin başında işçi sınıfı geliyor. İşçi sınıfı canı pahasına üretmeseydi, ekonominin çarkları dönemezdi” diye konuştu.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Şu anda işçilerin gündemindeki en önemli konunun işveren taraf olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılan Grup Toplu İş Sözleşmesi olduğunu vurgulayan Kavlak, şunları söoyledi: “Sözleşme görüşmelerimiz 12 Ekim’de başladı. Anlaşmak için 60 günümüz var. Biz 2021-2023 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’nde, üretime yaptığımız bu önemli katkıdan hakça payımızı almak amacındayız. Günden güne eriyen ücret ve sosyal haklarda hak ettiğimize inandığımız, insan onuruna yaraşır bir artışı sağlamak için çabalıyoruz.”

PANDEMİDE KİMSE EKMEĞİNDEN OLMADI

Pandemi süreciyle de ilgili bilgi veren Kavlak, “Daha ilk günlerde, ileride olabilecekleri düşünerek önemli bir adım attık. Buna göre, yaşadığımız bu zorlu süreçte, kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler hariç olmak üzere, işverenlerin hiçbir koşulda işçi çıkarmamasını sağladık. Kısa Çalışma Ödeneği’ne (KÇÖ) başvuran ya da başvurmayan tüm işyerlerinde üyelerimiz her koşulda ücretlerini aldı. Ücretlerde kesinti olmadı. Üyelerimiz işin durduğu dönemlerde bile ücretlerinin tamamını aldılar” dedi.

SİGORTAYA EKLENDİ

‘Toplu sözleşmemizdeki Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na koyduğumuz bir ek maddeyle koronaya yakalanan üyelerimiz ceplerinden harcama yapmadan tedavi oldular’ diyen Kavlak, “Sağlık sorunları olan, kronik rahatsızlıkları bulunan arkadaşlarımız bu dönemi evlerinde geçirdi. Yani 35 bin kişi, bu süreçte evinde kaldı ama ücretini tam aldı. Sonuç olarak söylemek isterim ki bu süreçte hiçbir üyemiz işinden olmadı, kimsenin ekmeği küçülmedi” diye konuştu.