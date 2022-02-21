Ücretli izin için kendini hamile gibi gösterdi

ABD’de Georgia eyaletinde kamu görevlisi olarak yönetici pozisyonunda çalışan Robin Folsom (43), hamile olduğunu duyurdu. İş arkadaşları, Folsom’un bir sevgilisi olduğundan da hamileliği ile haberdar oldu. Bebeğin babasının Bran Otmembebwe isimli biri olduğunu söyledi. Hatta sözde baba, doğum yaklaşınca Folsom’un patronlarına doktorunun dinlenmesini önerdiğine dair e-posta gönderdi. Folsom, son iki ay ücretli doğum iznine çıktı. 15 bin dolar aldı. Doğum yaptığını söyleyip patronu ve ekibine bebeğin fotoğrafını gönderdi. Her şeyin yolunda gittiğini sanıyordu.

GÖBEĞİ YERİNDEN FIRLADI

Ancak bir iş arkadaşı daha önce Folsom’un göbeğinin tuhaf göründüğünü fark etmişti. Çünkü göbeğine taktığı düzenek bir gün bozulmuş ve aşağı kaymıştı. Bebeğin fotoğrafı, arkadaşının şüphelerini artırdı. Bu durumu patronlarla paylaştı. Yapılan araştırmada Folsom’un herhangi bir hastanede doğum yaptığına dair ize rastlanmadı. Soruşturma başlatıldı. Yılda 100 bin dolar kazanan Folsom’un yalan söylediği, sevgilisini dahi uydurduğu ve her şeyi biraz uzaklaşıp para kazanmaya devam etmek için yaptığı ortaya çıktı. Folsom yargılanıyor.





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