Türkiye Ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

Ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

Türkiye

Ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde depremzedeler için ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri alıp dükkanında sattığı iddia edilen M.Ö'nun ifadesi ortaya çıktı.

03 Kasım 2020, Salı 23:09 Son Güncelleme:
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Geçen cuma günü meydana gelen depremde evleri yıkılan ve hasar gören evlerde oturan vatandaşlar için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda oluşturulan çadırkentte depremzedeler için dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayan kişinin kendine ait marketinde sattığı öne sürüldü. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde zanlının elindeki poşetlerle birlikte sahibi olduğu dükkana gittiği görülürken, sosyal medyaya paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

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Tutuklandı

M.Ö'nün emniyette verdiği ifadesinde, mahallede durumu olmayanlara dağıtmak için ikramları aldığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ö, tutuklandı.

DHA


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