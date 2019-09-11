Ücretsiz 'destekleme' kursları başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenleyeceği ‘destekleme ve yetiştirme kursları’na öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak
Kurslarda eğitim, 30 Eylül’de başlayacak ve 7 Haziran 2020’de bitecek.
Her bir kursun sınıf mevcudu 20’den fazla olmayacak.
Destekleme kurslarına resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar başvurabilecek.