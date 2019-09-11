Ücretsiz 'destekleme' kursları başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenleyeceği ‘destekleme ve yetiştirme kursları’na öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak