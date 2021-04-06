Ücretsiz eğitim desteği

Okul öncesi eğitimden üniversite seviyesine, hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla farklı yaş grupları için hazırlanan dersler, tamamen ücretsiz ve reklamsız sunuluyor. Khan Academy’nin anadili olan İngilizce’den sonra ilk dili ise STFA Grubu’nun girişimiyle Türkçe oldu. Khan Academy’nin herkese açık Türkçe eğitim içeriğine https://tr.khanacademy.org ve https://khanacademy.org.tr web sitelerinin yanı sıra YouTube ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden de ulaşılabiliyor.