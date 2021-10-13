Ücretsiz faydalanın! Öğrencilere müjde!

Üniversitede okuyan öğrenci sayısı yaklaşık 8 milyon. Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca en çok gereksinim duyduğu hizmetlerden biri de sağlık. Devlet bu konuda öğrencilere önemli kolaylıklar sağlıyor. Sunulan imkanlar öğrencinin anne ve babasının sigortalı olup olmamasına, öğrencinin gelir düzeyine ve yaşına göre değişiyor.

25 YAŞINA KADAR

Öncelikle üniversitede öğrenim görenler; 25 yaşını tamamladığı tarihe kadar anne veya babasından sağlık hizmeti alabiliyor. Eğer anne veya babanın sigortası aktifse sistem, öğrencilik bilgisini otomatik işliyor ve öğrenci anne ya da babası üzerinden öğrenim süresi boyunca sigortadan yararlanabiliyor. İşlem otomatik gerçekleşmezse Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak aktifleştirilmeli.

MEZUNİYETTEN SONRA 2 YIL

Üniversitede öğrenim görenlerin mezun olması durumunda ise mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl daha anne ya da babası üzerinden sağlık güvencesinden yararlanma hakkı bulunuyor. Bunun için ise anne ve ya babanın aktif güvencelerinin bulunması ve mezun olan kişinin 25 yaşını tamamlamamış olması şartı aranıyor. Yani bu 2 yıllık yararlanma süresi 25 yaşın tamamlandığı tarihi geçemiyor.

YAŞ DOLDUYSA VEYA AİLENİN SİGORTASI YOKSA...

Sigortası olmayan tüm bireyler Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında değerlendiriliyor. 25 yaşın tamamlandığı tarih itibarıyla eğer sigortalı bir işte çalışılmıyorsa; bedava sağlık için gelir testine girmek gerekiyor. Yine öğrencinin ailesinin aktif sigortası yani sosyal güvencesi yoksa gelir testine girmek şart. Bunun için de kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurulmalı. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir 1192.50 liranın altında çıkarsa, GSS primi ödenmiyor.

E-DEVLET’TEN SORGULAMA

SGK öğrenci sigortası için sağlıktan yararlanma sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabilir. Bunun için e-Devlet’e girdikten sonra arama yapılan yere ‘SPAS Müstehaklık Sorgulama’ yazılmalı. Sorgulamada ‘müstehaktır, provizyon alabilir’ diyorsa, ‘ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz’ demektir. Hastaneye gitmeden önce sorgulama yapmakta fayda var. Ayrıca okullar, öğrencilerin her akademik yılın başında öğrenci belgeleri ile birlikte Sosyal Güvenlik il müdürlüklerine, sosyal güvenlik merkezlerine giderek durumlarını güncellemelerini öneriyor.

SİGORTALI İŞTE ÇALIŞILABİLİR Mİ?

Çoğu üniversite öğrencisi öğrenim süresi boyunca sigortalı çalışıyor. Bunun önünde yasal engel yok. Ayrıca 25 yaş altında olup SGK’dan yetim aylığı alanların da sigortalı çalışma hakları var. Bu kişilerin çalıştığı için yetim maaşları kesilmiyor. Ancak çeşitli kurumlardan burs ya da sosyal yardım alan öğrenciler, sigortalı işe girince bu haklarını kaybedebilir. Bunun için kurumlardan bilgi alınmalı.

KIZ ÖĞRENCİLERDE SÜRE SINIRI

Sosyal güvenlik sistemi kız öğrencilere pozitif ayrımcılık sağlıyor. Kız öğrenciler sadece eğitim döneminde değil, okul bittikten sonra sigortalı işe girene veya evlenene kadar anne ya da babası üzerinden sağlık hizmetlerinden herhangi bir prim ödemeden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

ANNE ÜZERİNDEN HAK VAR MI?

Öğrenci, anne üzerinden 25 yaşını tamamlandığı tarihe kadar devlet destekli sağlık hizmetinden yararlanabilir. Ayrıca sigorta, mezuniyet tarihinden itibaren de 2 yıl daha öğrenci 25 yaşını doldurana veya sigortalı bir işe girene kadar devam ediyor.

KAYIT DONDURULDUYSA

Kayıt donduran öğrencilerden, kayıt dondurdukları dönem için SGK tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigorta primi ödemeleri istenebilir. Bu konuda SGK’dan detaylı bilgi alınması öneriliyor.

MUAYENE PARASI ÖDENİR Mİ?

Yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler, öğrencilik süreleri içerisinde 25 yaş sınırına kadar ücretsiz olarak muayene olabiliyor. Yine bu dönem sigortalı olarak değerlendirildiğinden, katılım payları dışında ilaç parası da ödenmiyor.