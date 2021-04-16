Verilen bir önerge ile salgın nedeniyle yapılan kısıtlamalar doğrultusunda faaliyetleri durdurulan başka sektörlerdeki personel için de 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için günlük 50 lira (aylık 1.500 lira) ödeme yapılacak. Ayrıca halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya (aylık 1.500 lira) çıkarılıyor.

LİSTEYE YENİ GİREN SEKTÖRLER

İnternet kafeler.

Form tutma ve vücut geliştirme (spor) salonları.

Eğlence parkları ve lunaparklar.

Bilardo salonları.

Düğün, balo ve kokteyl salonları.

Oyun makineleri işletilen salonlar.

Sağlık bakım hizmetleri hariç güzellik salonları (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj vb hizmet veren yerler).

Hamam ve sauna.

Kaplıca ılıca içmeler spa merkezleri (konaklama hizmetleri hariç).

Zayıflama ve masaj salonu, solaryum.

1.341 LİRA PRİM YARDIMI

Bu arada yiyecek içecek sektöründe mart ayında çalışması olanlardan, nisan ve mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK’ya ödeyeceği asgari ücret üzerinden hesaplanan prim, bakanlık tarafından karşılanacak.

Prim desteğinin yanı sıra yine işyerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek. İşverene, iki ay süreyle işçi başına aylık 1.341 lira prim yardımı sağlanacak. İşverenin, destekten yararlanabilmesi için e-SGK sistemi üzerinden çalışanların sigortalılıklarını tanımlaması gerekiyor.



