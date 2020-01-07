Ücretsiz kolej eğitimi

Özel okullar, sınavda başarılı olan öğrencilere yüzde 10’dan yüzde 100’e kadar burs veriyor. Sınav başvuruları okulun web sitesi üzerinden bireysel olarak alınıyor. İsteyen okula gidip de başvuru yapabiliyor. Bursluluk sınavına başvuru yapılan okulda girilmesi gerekiyor. Bursluluk ve kabul sınavından kazanılan burs oranı sadece sınava girilen okulda geçerli oluyor. Çoğu okulun bursluluk sınavına katılım ücretsiz. Ama ücret alan az sayıda okul da var. Sınav düzenleyen özel okulların bazıları şöyle:

Uğur Okulları

Bursluluk sınavını bu hafta sonu yapıyor. Son başvuru cuma günü. Uğur Okulları’ndan veya web sitesi üzerinden bireysel olarak kayıt yapılabiliyor. Sınav, tüm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılımına açık olacak.

Mektebim Koleji

Giriş Sınavı 15-16 Şubat tarihlerinde yapılacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar sınava başvurabiliyor.

Bahçeşehir Koleji

Kabul sınavı, ortaokul öğrencileri için 22 Şubat, Anadolu /fen liseleri için de 29 Şubat’ta yapılacak. Okula kabul bursluluk sınavında başarılı olan öğrenciler, belirlenen oranlarda eğitim bursu ile ödüllendirilecek.

Oğuzkaan Koleji

Bursluluk ve kabul sınavı 8-9 Şubat tarihlerinde yapılacak. Başvurular 5 Şubat’ta sona erecek. Sınava 4, 5, 6, 7, 8’inci sınıf ve lise öğrencileri başvurabiliyor. Kolej, bursluluk sınavında yüzde 15’den yüzde 100’e kadar burs veriyor.

Bilfen Okulları

Giriş sınavı 22 Şubat’ta yapılacak. Son başvuru 21 Şubat. 2020-2021 öğretim yılı için 1’inci sınıflara başvuru sırasıyla 2 ve 3’üncü sınıflara mülakatla 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflara ise ‘Bilfen Giriş Sınavı’yla öğrenci alınacak.

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji

Ortaokul ve lise öğrenci kabul sınavı 9 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Sınava 4, 5, 6, 7, 8, lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınavda başarı düzeyine göre öğrenciler kabul edilecek.

TED Rönesans Koleji

1 Mart’ta TED Rönesans Anadolu Lisesi Giriş Sınavı yapılacak. Sınav sonucuna göre başarı bursu verilecek. 4’üncü sınıf ve ortaokul öğrencileri için giriş sınavı da 1 Mart’ta yapılacak. Giriş sınavı sonucunda ilkokul ve ortaokul seviyelerinde başarı bursu verilmiyor.

Fen Bilimleri Okulları

Özel öğretim kursları ve Anadolu liseleri (Kampüs olmayan) kayıt kabul sınavı 11-12 Ocak’ta yapılacak. Fen Bilimleri Kampüs okulları için kayıt kabul ve bursluluk sınavı ise 15 Şubat’ta düzenlenecek.

Özel Arı Okulları

Sıtkı Alp Eğitim Vakfı (SAEV) yüzde 100 eğitim bursu veriyor. 4’üncü sınıflar için 1 Mart’ta sınav yapılacak. Son başvuru 24 Şubat. 8’inci sınıflar için de 16 Şubat’ta sınav düzenlenecek.

10 Şubat son başvuru tarihi. 90 TL sınav ücreti alınıyor. Sınavlarda başarılı olan öğrencilere Arı Ortaokulu ve Arı Anadolu Lisesi’ndeki öğrenimleri süresince yüzde 100 eğitim bursunu içeren ‘üstün başarı bursu’ veriliyor.

İstek Okulları

Kabul ve bursluluk sınavı Anadolu lisesi için 9 Şubat, ortaokul için de 16 Şubat’ta yapılacak. Sınav başarısına göre belirli oranlarda burs verilecek.

Bilnet Okulları

Bursluluk sınavı ilköğretim için 11 Ocak, lise için 12 Ocak’ta yapılacak.

İde Okulları

5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları için okula kabul ve bursluluk sınavına kayıtlar başladı. Başvurular okulun web adresinden form doldurularak yapılıyor. Başvuru sonunda sınav randevusu oluşturuluyor.

Öğrencinin okula kabul edilmesi için 370 ve üzerinde puan alması gerekiyor. 370’den düşük puan almış olan öğrenciler, kontenjan açığı olsa bile kayıt hakkı elde edemiyor. 400 ve üzerinde puan alan öğrenciler ise çeşitli oranlarda eğitim bursu alıyor.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları

Anasınıfı ve ilkokul için ön görüşme ile kontenjan dahilinde öğrenci alınıyor. Fen ve Anadolu lisesine 22 Şubat’ta yapılacak sınavla öğrenci alınacak. Ortaokul için de 23 Şubat’ta sınav düzenlenecek.

Biltes Koleji

Bursluluk sınavı 8 Şubat’ta düzenlenecek. Son başvuru tarihi 5 Şubat. 4, 5, 6 ve 7’nci sınıflar için sınav yapılıyor.

152 öğrenciye tam burs

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) başarılı fakat maddi olanakları yetersiz çocuklara verdiği tam eğitim bursundan faydalanmak isteyenlere yönelik sınav, 22 Şubat’ta düzenlenecek. Sınava 7 Şubat 2020 tarihine kadar connected.ted.org.tr/Schoolarships adresinden başvurulabiliyor.

Sınav TED Okulları’nın bulunduğu 33 il/ilçede düzenlenecek. Maddi imkânları kısıtlı, fakat akademik olarak başarılı 152 öğrenci ortaokuldan başlayarak, tam eğitim bursu kapsamında eğitim alacak.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücreti, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemek-servis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanacak. Ayrıca öğrencilere cep harçlığı da verilecek.

Darüşşafaka sınavı 31 Mayıs'ta

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı 31 Mayıs’ta yapılacak.

Sınav Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.