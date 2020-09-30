Ücretsiz kurslarla meslek edinin!

Bazı kurumlar kursa gelenlere maddi destek sağlarken, bazıları da kursu bitirenlere satış yapabilme fırsatı veriyor. İşte hem kendini geliştirmek hem de yeni iş olanakları yaratmak isteyenlere farklı fırsatlar sunan eğitimler... Türkiye İş Kurumu (İşkur), herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor. Mesleki eğitim kursları; haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat düzenleniyor. Derslere katılanlara günlük en az 30 lira ile 60 lira harçlık ödeniyor. Derslere katılan kadınlara ise 95 lira harçlığın dışında çocukları için aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor. Programa katılabilmek için İşkur’a kayıtlı olmak gerekiyor.

YÖK onaylı sertifika

Türkiye’nin çeşitli illerinde bazı üniversiteler de ticaret ve sanayi odaları, sürekli eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi paydaşlarla işbirliği yapıyorlar. Ücretli veya ücretsiz olarak sunulan kurslara katılanlar, eğitimlerin sonucunda eğitimi veren üniversite tarafından verilen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı sertifikaların da sahibi oluyor. Bu kapsamda ’itusem.itu.edu.tr’, ’musem. marmara.edu.tr’, ’sem.istanbul.edu.tr’ ve ’sem. yildiz.edu.tr’ gibi üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinin kendi internet sitesinden ücretsiz ve sertifikalı eğitimlere ulaşmak mümkün. Bunun dışındaki sitelerden bazıları ise şunlar;

bilgeis.net

universiteplus.com

istanbulbogazicienstitu.com

Eleman açığını kapatmak için eğitiyorlar

Belediyeler, üniversiteler vs. dışında bazı şirketler ya da meslek odaları da eleman açığını kapatmak için ücretsiz eğitimler vererek sektörde istihdam yaratmaya devam ediyor. Örneğin Tezmaksan, Tezmaksan Akademi kapsamında 21 farklı ilde öğretmen ve öğrencilere ücretsiz eğitimler veriyor. Mücevher Ihracatçıları Birliği de Taş Kesim Eğitimleri’ni başlattı. Birlik, eğitim alanlara iş bulma olanağı da sunacak. Ancak bu eğitimler her yıl değişebiliyor. Şirketlerin ve kurumların ilanlarını sıkı takip ederek bu olanaklardan da faydalanabilirsiniz.

Online siteler...

Ücretsiz eğitim almanın bir yolu da internet. Online ücretsiz eğitim veren birçok internet sitesi bulmak mümkün. Bu sitelerde neredeyse aradığınız her konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Bazı siteler sadece o siteye üyelik talep ediyor, bazıları ise alanına göre hem ücretsiz hem de ücretli eğitimler verebiliyor. Bu sitelerde yabancı dilden, finansal okuryazarlığa kadar her türlü konuda kendinizi geliştirmeniz mümkün. İşte online ders alabileceğiniz bazı siteler...

www.udemy.com

vizgoakademi.com

kurslab.com

khanacademy.org.tr

iienstitu.com

Belediyede satış imkanı

Özel kursların ücretlerini karşılayamayan vatandaşlar içinse belediyeler ücretsiz meslek kursları sunuyor. Bu kurslara katılmak için herhangi bir şart gerekmiyor. İlkokul mezunu okuma yazma bilen ve 16 veya 18 yaşını tamamlamış herkes derslere kayıt olabiliyor. Üstelik kayıtların çoğu internet üzerinden yapılıyor. Verilen eğitimler arasında ise yabancı dilden tarıma, bilgisayardan dikiş nakışa her alan var. Bazı belediyeler kursiyerlerin yaptığı ürünleri belediye satış merkezlerinde satmasına da olanak tanıyor. Bu belediyelerden bazıları...

Arıcılıktan ebru sanatına

Ankara Büyükşehir Belediyesi Teknik Eğitim Kursları (BELTEK) adıyla çeşitli eğitimler veriliyor. Bilgisayardan inşaata, kişisel gelişimden sağlığa her türlü alanda verilen eğitimlerle ilgili bilgiye ’ beltek.gazi.edu.tr ’den ulaşılabiliyor.

’den ulaşılabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Meslek Fabrikası kapsamında eğitimlerine devam ediyor. Başvurular online olarak ’ ibbmeslekfabrikasi.com/tr’ adresine yapılıyor.

adresine yapılıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda arıcılıktan ebru sanatına kadar çeşitli kurslar var. Başvurular ‘ temek.tekirdag.bel.tr ’ye yapılabiliyor.

’ye yapılabiliyor. Çanakkale Belediyesi de ilçe belediyelerinde kurslar vermeye devam ediyor. Bu kapsamda örneğin ‘ kepez.bel.tr ’ gibi belediyenin kendi internet sitesinden dersler seçeneklerine ulaşılabiliyor.

’ gibi belediyenin kendi internet sitesinden dersler seçeneklerine ulaşılabiliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları kapsamında birçok branşta kurs almak mümkün. Kursa kayıt olmak için 15 Ekim’e kadar ’ busmek.bursa. bel.tr’ ye başvuru yapılabiliyor.

ye başvuru yapılabiliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları kapsamında barista eğitiminden fotoğrafçılığa birçok alanda eğitimi almak mümkün. Buraya ’ esmek. eskisehir.bel.tr’ den başvuru yapılabiliyor.

den başvuru yapılabiliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi ise ilçe belediyelerinde meslek edindirme kurslarına devam ediyor. Bu kapsamda ’seymer.seyhan.bel. tr’ ve ’cukurovahem.meb.k12.tr ’ gibi belediyelerin kendi internet sitelerinden kurs olanaklarını öğrenilebiliyor.

’ gibi belediyelerin kendi internet sitelerinden kurs olanaklarını öğrenilebiliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezleri’nde (DENMEK) 32 farklı branşta ücretsiz kurs veriliyor. Bunlara ’ denizli.bel.tr ’den ulaşılabiliyor.

’den ulaşılabiliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) kapsamında başvurular ’ gasmek. org.tr’ üzerinden yapılıyor.

üzerinden yapılıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) devam ediyor. Kurslara ’ hatmek.hatay.bel.tr’ den kayıt yapılabiliyor.

den kayıt yapılabiliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KAMEK) çeşitli dersler veriliyor. Derslerle ilgili ’kamek.kahramanmaras.bel. tr’den bilgi alınabiliyor.

Halk Eğitim Merkezi...

Halk Eğitim Merkezleri yine vatandaşların ücretsiz her türlü eğitimi alabileceği kurumların başında geliyor. Bu merkezler il, ilçe ve köyler başta olmak üzere ceza ve ıslahevleri, rehabilitasyon gerektiren hastaneler, gecekondu bölgeleri, kamuya ve özel kuruluşlara ait iş yerleri gibi çeşitli mekanlarda faaliyetlerine devam ediyor. Okuma-yazma dahil neredeyse her alanda verilen bu eğitimlerden yararlanmak için herhangi bir yaş ya da eğitim şartı bulunmuyor. Türkiye genelinde yaklaşık 1.000 adet merkez bulunuyor.







