Ücretsiz Pro Evolution Soccer 2019 sürümü nasıl olacak?

Konami bugün sevilen futbol oyunu Pro Evolution Soccer 2019 için bomba gibi bir duyuru gerçekleştirdi. Pro Evolution Soccer 2019 Lite olarak duyurulan bu sürüm 13 Aralık 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Peki, PES 2019 Lite sürümü nasıl olacak?

PES 2019 Lite sürümü Myclub modu ile gelecek. FIFA’daki Ultimate Team’e benzeyen Myclub modunda kendi takımınızı oluşturacaksınız. PES 2019 Lite sürümünde ana oyundaki gibi turnuva modları ve tek oyuncu modu yer almayacak.

Free to play yani oynaması ücretsiz olan Lite sürümde uygulama içi satın almalar olacak. Yani Konami oyuncuları para harcamaya yönlendirecek.

Eğer Myclub modunda para ile alışveriş yapmaya başlarsanız bu size ana oyunun fiyatından daha pahalıya patlayabilir. 13 Aralık’ta PES 2019 Lite sürümünün PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına geleceğini belirtelim.

Son olarak PES 2019’un ana oyununun Aralık ayında Xbox Game Pass sistemine dahil edileceğini belirtelim.

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