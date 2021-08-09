Ekonomi Ücretsiz verilecek! Kayıt yaptırmaları yeterli

Ücretsiz verilecek! Kayıt yaptırmaları yeterli

Ekonomi

Ücretsiz verilecek! Kayıt yaptırmaları yeterli

Salgın döneminde en büyük sıkıntıyı geleneksel yapıdaki esnaf yaşadı. Bunun üzerine harekete geçen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), pandemide iş yapamayan esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlu sürece destek olmak ve esnafın teknolojiye uyumunu sağlayabilmek için İstanbul Arel Üniversitesi ile DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ ile önemli bir işbirliğine imza attı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Üç kuruluşun işbirliği protokolü kapsamında esnaf ve sanatkarlara bir yıl süreyle her ay bir gün ücretsiz çevrimiçi finansal okuryazarlık eğitimi verilecek. İlk eğitim 22 Ağustos Pazar günü yapılacak. Esnaf ve sanatkarların salgın sonrası yeni normal düzene adapte olmasını, gelirlerini artırmasını ve işlerini uluslararası standartlara taşımasını sağlamak amacıyla düzenlenecek eğitim ücretsiz olacak.

NEREYE KAYIT YAPILIYOR?

Esnaf ve sanatkarlar, eğitimlere bilgisayar, tablet veya cep telefonları üzerinden katılım sağlayabilecek. Bu imkandan yararlanmak isteyenler, ‘dmwdanismanlik.com’ adresine girerek, duyurular, finansal okuryazarlik egitimi ve başvuru formu adımlarını takip ederek kayıt yaptırabilecek. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız geçmişten ders alıp geleceğin teknolojik gelişmelerine ayak uydurmaya hazır” dedi.

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