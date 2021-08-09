Ücretsiz verilecek! Kayıt yaptırmaları yeterli

Üç kuruluşun işbirliği protokolü kapsamında esnaf ve sanatkarlara bir yıl süreyle her ay bir gün ücretsiz çevrimiçi finansal okuryazarlık eğitimi verilecek. İlk eğitim 22 Ağustos Pazar günü yapılacak. Esnaf ve sanatkarların salgın sonrası yeni normal düzene adapte olmasını, gelirlerini artırmasını ve işlerini uluslararası standartlara taşımasını sağlamak amacıyla düzenlenecek eğitim ücretsiz olacak.

NEREYE KAYIT YAPILIYOR?

Esnaf ve sanatkarlar, eğitimlere bilgisayar, tablet veya cep telefonları üzerinden katılım sağlayabilecek. Bu imkandan yararlanmak isteyenler, ‘dmwdanismanlik.com’ adresine girerek, duyurular, finansal okuryazarlik egitimi ve başvuru formu adımlarını takip ederek kayıt yaptırabilecek. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız geçmişten ders alıp geleceğin teknolojik gelişmelerine ayak uydurmaya hazır” dedi.