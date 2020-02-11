Ücretsiz yemeğin kapsamı genişliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), taşımalı eğitimdeki öğrencileri kapsayan ücretsiz okul yemeğini 1 milyon 250 bin kişiye ulaştırıyor. Türkiye genelinde ise 18.5 milyon öğrenci var. Bakanlık, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde ücretsiz okul yemeği uygulamasını 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde daha da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. Bakanlık verilerine göre; taşıma ve öğle yemeği hizmetleri için toplam 4 milyar 514 milyon TL kaynak ayrıldı. 4 çeşit yemek veriliyor. Sadece öğrencilerin yemek masrafı 1 milyar TL olarak hesaplanıyor.

Bedava 3 GB internet

Diğer yandan her öğrencinin dijital bir eğitim asistanı (eğitim koçu) olacak. Dijital asistana ulaşmak için bütün operatörlerden harcanacak aylık internetin 3 GB’ı tüm öğrencilere ücretsiz olacak.

Ankara’da dün bir toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde fırsat adaleti kapsamında İstanbul’daki çocuğun da Şırnak’taki çocuğun da bu içeriklere ulaşabileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da bir okulda gerçekleştirilen ‘Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) tanıtım toplantısında öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, şöyle devam etti: “Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sayesinde, her çocuğun kendine özgü sayfası, takvimi, ilerleme hızı, mevcut dersleri, soruları, konuları kendisine özel bir şekilde yapılabiliyor. ‘Ben şu konuyu anlamadım’ dediğinde neyi anlamak istiyorsa onun defalarca animasyon, video, öğretmen anlatımları, şekiller, grafiklerle anlatıldığı bir şeyden söz ediyoruz.”