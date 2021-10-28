Ücretsiz, yüz binlerce kişi için büyük fırsat!

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ); Türkiye ekonomisinin yüzde 99.8’ini oluşturuyor, 11.5 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve 5.8 trilyon lira ciro gerçekleştiriyor. Verimliliği artırmanın, rekabetçiliği sağlamanın, katma değerli hizmet ve ürün geliştirmenin anahtarı ise dijital dönüşüm. Pandemi ile birlikte daha da artan dijitalleşme ihtiyacı, en çok ekonominin belkemiği olan KOBİ’leri etkiledi. Dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen KOBİ’ler ticari hayatlarına devam etmekte zorlandı, rekabette geri kaldı.

BU ADRESE MUTLAKA GİRİN!

KOBİ’lere artık zorunlu hale gelen dijital dönüşüm yolculuğunda destek olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Visa işbirliğiyle Akıllı Kobi Platformu’nu hayata geçirdi. Teknoloji tedarikçileri ile KOBİ’leri tek çatı altında buluşturan platform; KOBİ’lerin dijital dönüşüm üssü olmayı hedefliyor. Geniş bir ekosistemi KOBİ’lerle buluşturan ilk platform olma özelliğine sahip Akıllı KOBİ’yi ‘akillikobi.org.tr’ adresinden ziyaret etmek mümkün.

Dijitalleşme, işletmeye işini büyütme, daha iyi ve kolay yönetme ve maliyetini düşürme imkanı sağlıyor. ‘Akıllı KOBI’ işletmeye, e-ihracat çözümleriyle yeni pazarlara açılması ve ihracatını artırmasına da destek olacak.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Platforma girdiğinizde karşınıza dört ana başlık çıkıyor.

1-Dijital Çözümler: KOBİ'lerin dijitalleşmesi yolunda hizmet verecek tedarikçilerin sunduğu çözümler ve ürünleri detaylı olarak yer alıyor. Buradan tedarikçilere ulaşmak ve soru sormak mümkün oluyor.

2-Bilgi Bankası: KOBİ'lerin dijitalleşme yolunda merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri konularla ilgili kapsamlı içerik ve videolar bulunuyor.

3-KOBI Akademisi: Bu sekmeye Visa'nan 'Işimi Yönetebiliyorum' KOBİ eğitimi de dahil edildi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve alanında uzmanların yer aldığı 7 başlık ve 47 modülden oluşan eğitim videoları, KOBİ’lerin finansal disiplin ve dijitalleşme becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlandı.

4-Visa ve Ödemeler Dünyası: KOBİ'lerin ödemelerle ilgili ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler, kartla ödeme ve kart kabulü olmak üzere iki başlıkta anlatılıyor.