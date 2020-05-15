Ucu bucağı yok! Yüzlerce kişi corona virüs test kuyruğuna girdi

Uluslararası haber ajansları, sokak aralarındaki test merkezlerine örnek vermek için bekleyenlerin fotoğraflarını servis ediyor. Yüzlerce Wuhan sakininin girdiği test kuyruklarının ucu bucağı yok. Parklarda, otoparklarda ve sitelerde kurulan çadılarda yapılan testlerin 10 günde tamamlanması planlanıyor.

Ancak günde 1,1 milyon testin nasıl hayata geçeceği, şimdilik belirsiz. Zira, bugüne kadarki günlük test rekoru, 300 bin. ABD Başkanı Donald Trump günlük testlerin 300 bine çıktığını duyursa da, bu rakama yalnızca birkaç güne ulaşılabildi.





Wuhan'da daha önceden teste girenler çıkarıldığında bile bu, günde yaklaşık 750 bin kişinin test edilmesi anlamına geliyor. Çin devlet medyası bunun pek mümkün olmadığına dikkat çekerken, Wuhan'dan alınacak sonucu bütün dünya merak ediyor.

Wuhan'da yaklaşık bir ay hiç yeni vaka görülmemesinin ardından, geçen hafta altı yeni vaka tespit edilmişti.





Wuhan ayrıca, 3 bin 869 ile Çin genelinde en fazla can kaybının gerçekleştiği kent. Çin’de son 24 saatte yalnızca dört vaka tespit edildi, yeni can kaybı yok. Yeni vakaların tümü ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde saptandı. Çin genelinde yasakların kaldırıldığı dönemde, Cilin'de yeni kısıtlamalar getirildi. Kentte tren ve uzun mesafe otobüs hizmetleri durduruldu, kalabalık organzasyonlar yasaklandı.









Halka açık kapalı alanlara giriş izinleri de iptal. Bölgedeki tüm yerleşim alanları ve köyler giriş çıkışlara kapatıldı. Cilin'den ayrılmak isteyen herkesin, son 48 saat içinde yapılmış bir nükleik asit testinin negatif olduğuna dair belge sunması gerekiyor.



