Paris Saint-Germain'in Toulouse'u 4-0 yendiği karşılaşmada Edinson Cavani ve Kylian Mbappe sakatlandı. Neymar'ın takımdan ayrı kaldığı dönemde skor yükünü daha da sırtlanması beklenen iki yıldızın aynı anda sakatlanması Fransız devinde paniğe yol açtı. Cavani kasık, Mbappe'nin ise uyluk bölgesinden sakatlık yaşadı fakat iki yıldızın da durumunun ciddiyeti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Neymar'ın transfer olacağı söylentilerinden ötürü takıma takviyeler yapan PSG, Cavani ve Mbappe'nin aynı anda sakatlanmasından ötürü artık Neymar'ın transferine onay vermeyebilir. PSG transfer sezonunun kapanmasına bir hafta kala sakatlıklıklarla boğuşuyor ve Neymar'a eskisinden daha çok ihtiyaç duyuyor.