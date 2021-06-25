Uçucu yağlar genellikle stresi azaltmak, ruh halini iyileştirmek, baş ağrıları ve migren ağrılarını hafifletmek, daha iyi bir gece uykusu çekmek, mide bulantısını bastırmak ve hatta böcekleri kovmak için kullanılır. Uçucu yağların çoğu antiseptik özelliklere de sahiptir. Özellikle kullanılan uçucu yağlar;

Fesleğen: Popüler yemeklik bitkiden damıtılan fesleğen yağının öksürük ve tıkanıklığı hafiflettiğine, ruh halini iyileştirdiğine, sindirimi iyileştirdiğine, uyanıklığı artırdığına ve kas ağrılarını yatıştırdığına inanılıyor.

Bergamot: Bu narenciye yağı, Earl Grey çayına kendine özgü lezzetini verir ve kaygıyı gidermek için kullanılır. Bergamot ayrıca kolesterolü düşürme potansiyeli açısından da araştırılmaktadır

Tarçın: Araştırmalar, bu popüler baharattaki yağın dolaşımı iyileştirebileceğini, stresi azaltabileceğini, ağrıyı hafifletebileceğini, enfeksiyonlarla savaşabileceğini ve sindirimi iyileştirebileceğini öne sürüyor.

Karanfil: Baharatlı karanfil yağı, diş ağrılarını ve diğer ağrı türlerini tedavi etmek için kullanılabilir.

Okaliptüs: VapoRub'daki aktif bileşen olan okaliptüs, yaygın olarak soğuk algınlığı, tıkanıklık ve öksürük tedavisinde kullanılır ve antibakteriyel faydaları için araştırılmaktadır.

Sardunya: Cilt bakımında yaygın olarak kullanılan araştırmalar, bu çiçek yağının antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

Yasemin: Tatlı kokulu bir çiçek yağı olan yasemin, kuru cildi ve yaşlanma, iltihaplanma ve sedef hastalığı belirtilerini tedavi etmeye yardımcı olma potansiyeline sahip bir stres giderici olarak lanse edilir.

Lavanta: En çok kullanılan uçucu yağlardan biri olan lavanta, rahatlamak ve uykusuzluğu gidermek için kullanılır.

Limon: Ruh halini ve enerjiyi artırdığı söylenen bu narenciye yağı, kaygıyı giderir ve kilo kaybını teşvik etmeye yardımcı olabilir.

Nane: Bu popüler yağ, baş ağrısı, ağrı ve irritabl bağırsak sendromu gibi mide sorunları için kullanılır.

Gül: En pahalı uçucu yağlardan biri olan bu çok değerli yatıştırıcı çiçek kokusu, stresi ve adet kramplarını hafifletebilir.

Biberiye: Yemeklik bitkiden damıtılan biberiye esansiyel yağının zihinsel odaklanmayı arttırdığına inanılıyor ve bunamanın önlenmesi için çalışılıyor.

Uçucu yağların genel faydaları;

Ruh halini artırır,

Azaltılmış stres ve artan dikkat yoluyla iş performansını iyileştirir,

Uykuyu iyileştirir,

Bakteri, mantar ve virüsleri öldürür,

Kaygı ve ağrıyı azaltır,

Enflamasyonu azaltır,

Mide bulantısını azaltır,

Baş ağrıları başta olmak üzere tüm ağrılara iyi gelir,

Özellikle alerji, mantar, kızarıklık, şişkinlik ve morarma gibi durumlarda oldukça faydalı uçucu yağlar mevcuttur.

Uçucu Yağlar Neye İyi Gelir?

Aromaterapi için;

Aromaterapi, sağlığı iyileştirmek için uçucu yağları koklamayı içerir. Ruh halinizi hızlı bir şekilde değiştirmenin harika bir yoludur. Nefes aldığınızda, yağın aroması merkezi sinir sisteminizi anında uyarır ve duygusal bir tepkiyi tetikler. Kaygı ve stres tepkisini hızla azaltabilir.

Uykuyu iyileştirir;

Uçucu yağların en verimli özelliklerinden biri oldukça iyi uyumanızı sağlamalarıdır. Ortamda bulunan bu yağ derin, kesintisiz ve rahat bir uyku uyumanızı sağlar.

Bakteri, mantar ve virüsleri öldürür,

Bazı insanlar uçucu yağları ağızdan çaylar, takviyeler veya hatta dillerine bir veya iki damla yoluyla alırlar. Bu sayede vücut bakteri, mantar ve virüslerden arınır. Diğer yandan cilde sürüldüğünde de aynı etkileri verecek yağlardır.

Ağrıyı azaltır, alerji ve kaşıntıları yok eder;

Pek çok uçucu yağın ağrı kesici özellikleri mevcuttur. Ağrının olduğu yere sürülerek ve sarıldıktan yarım saat kadar sonra ağrı tamamen yok olmaktadır. Alerji, mantar, şişkinlik, kızarıklık gibi vücut tepkimelerinde uçucu yağlar oldukça işlevseldir. Kaşıntıyı engelleyerek cildin rahatlamasını sağlar.

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